Белорусы у консульства Латвии в Витебске выступают против травли юных журналистов из Риги

Они не сделали ничего такого, что бы могло оскорбить достоинство их страны. Они очень уважительно относятся к традициям своей страны. Сейчас такая ситуация в Латвии разворачивается: не только эти ребята, но и другие, которые занимались, стали заложниками вот этой совершенно не понятной для нас ситуации.

Светлана Авдеева, начальник отдела дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"