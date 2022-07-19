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Белорусы у консульства Латвии в Витебске выступают против травли юных журналистов из Риги
Неравнодушные жители Витебска 19 июля собрались у латвийского консульства, чтобы поддержать Рижскую детскую академию радио и телевидения. После интервью, которое юные журналисты взяли у Президента Беларуси перед открытием "Славянского базара", они оказались под прессингом латвийских властей. А их школу теперь грозятся закрыть. Призыв белорусов - прекратить травлю детей, которая началась еще до их возвращения домой.
Белорусы у латвийского консульства высказывают мнение:
Молодежь Витебска сейчас находится в полном недоумении от того, какие последствия со стороны Латвии вызвали безобидные действия ребят. Это просто дети, которые, скажем так, практикуются в будущей профессии. Наш всеми любимый фестиваль "Славянский базар в Витебске" - это отличная площадка.
На "Славянский базар" приезжают наши соседи, которые разделяют наши позиции, наши цели. Дети вообще должны быть вне политики, точно так же, как культура, как спорт вне политики.
Они не сделали ничего такого, что бы могло оскорбить достоинство их страны. Они очень уважительно относятся к традициям своей страны. Сейчас такая ситуация в Латвии разворачивается: не только эти ребята, но и другие, которые занимались, стали заложниками вот этой совершенно не понятной для нас ситуации.
"Славянский базар" - это площадка мира и взаимопонимания между народами. В нынешнем году международный форум собрал участников и гостей из 32-х стран, несмотря на сложную транспортную логистику.
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