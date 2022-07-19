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Белорусы у консульства Латвии в Витебске выступают против травли юных журналистов из Риги

Неравнодушные жители Витебска 19 июля собрались у латвийского консульства, чтобы поддержать Рижскую детскую академию радио и телевидения. После интервью, которое юные журналисты взяли у Президента Беларуси перед открытием "Славянского базара", они оказались под прессингом латвийских властей. А их школу теперь грозятся закрыть. Призыв белорусов - прекратить травлю детей, которая началась еще до их возвращения домой.

Белорусы у латвийского консульства высказывают мнение:

Молодежь Витебска сейчас находится в полном недоумении от того, какие последствия со стороны Латвии вызвали безобидные действия ребят. Это просто дети, которые, скажем так, практикуются в будущей профессии. Наш всеми любимый фестиваль "Славянский базар в Витебске" - это отличная площадка.


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На "Славянский базар" приезжают наши соседи, которые разделяют наши позиции, наши цели. Дети вообще должны быть вне политики, точно так же, как культура, как спорт вне политики.


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Они не сделали ничего такого, что бы могло оскорбить достоинство их страны. Они очень уважительно относятся к традициям своей страны. Сейчас такая ситуация в Латвии разворачивается: не только эти ребята, но и другие, которые занимались, стали заложниками вот этой совершенно не понятной для нас ситуации.
Светлана Авдеева, начальник отдела дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

"Славянский базар" - это площадка мира и взаимопонимания между народами. В нынешнем году международный форум собрал участников и гостей из 32-х стран, несмотря на сложную транспортную логистику.


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