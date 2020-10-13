Белорусы устали от испорченных выходных и беспорядков на улицах

Решать вопросы конструктивно призывают наши граждане. Не отвергают диалог и на международном уровне. Несмотря на громкие популистские высказывания о санкциях в адрес нашей страны, далеко не все европейские чиновники настроены так однозначно. Подробности раскроет Мария Петрашко.