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Белорусы устали от испорченных выходных и беспорядков на улицах

Решать вопросы конструктивно призывают наши граждане. Не отвергают диалог и на международном уровне. Несмотря на громкие популистские высказывания о санкциях в адрес нашей страны, далеко не все европейские чиновники настроены так однозначно. Подробности раскроет Мария Петрашко.

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