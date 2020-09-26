3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусы устали от несанкционированных митингов
Несанкционированные митинги, хождения по проезжей части, блокирование движения, сигналы машин и кричалки людей с бело-красно-белыми флагами. Протестные настроения на столичных улицах начинают затухать. Граждане понимают: для того, чтобы Беларусь двигалась вперед, нужно созидать. Но никак не разрушать. И минчане честно признаются: они устали от беспорядков на столичных улицах.
"Я устала и вообще, мне кажется, все люди устали. Почему наши люди не ценят безопасность и спокойствие и это все красивое наше - красивый город, нашу республику? Мне кажется, все устали. Как можно слушать каких-то чужих дядей, которые управляют и разрушают нашу страну?. Ведь жить-то нам здесь. И этим же людям, которые выходят на эти митинги".
"Очень хочется тишины, здорового смысла, идеи. Это нехорошо".
"Ужасно. Не добраться домой. Это какой-то кошмар, потому что домой не добраться. Эта молодежь. Посмотрела: идут вдвоем, флагом этим укрылись, ругаются страшными матами девчонки. Ну что это такое?"
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов