Белорусы устали от несанкционированных митингов

Несанкционированные митинги, хождения по проезжей части, блокирование движения, сигналы машин и кричалки людей с бело-красно-белыми флагами. Протестные настроения на столичных улицах начинают затухать. Граждане понимают: для того, чтобы Беларусь двигалась вперед, нужно созидать. Но никак не разрушать. И минчане честно признаются: они устали от беспорядков на столичных улицах.



"Я устала и вообще, мне кажется, все люди устали. Почему наши люди не ценят безопасность и спокойствие и это все красивое наше - красивый город, нашу республику? Мне кажется, все устали. Как можно слушать каких-то чужих дядей, которые управляют и разрушают нашу страну?. Ведь жить-то нам здесь. И этим же людям, которые выходят на эти митинги".



"Очень хочется тишины, здорового смысла, идеи. Это нехорошо".



"Ужасно. Не добраться домой. Это какой-то кошмар, потому что домой не добраться. Эта молодежь. Посмотрела: идут вдвоем, флагом этим укрылись, ругаются страшными матами девчонки. Ну что это такое?"



