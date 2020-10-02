Белорусы устали от "воскресных маршей"

Несанкционированные митинги, хождения по проезжей части, блокирование движения, сигналы машин и кричалки людей с бело-красно-белыми флагами. Протестные настроения на столичных улицах постепенно затухают. Гражданепонимают: для того чтобы Беларусь двигаласьвперед, нужно созидать, но никак не разрушать. И минчане честно признаются:беспорядки на столичных улицах надоели.