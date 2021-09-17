Белорусы в Киеве пришли к зданию посольства Польши с плакатами "Руки прочь от Беларуси" и "Польша, не вмешивайся в наши дела"

День народного единства - особый праздник для белорусов,проживающих за рубежом. Но настроения их не всегда безмятежны.Белорусы в Киевепришли сегодня к зданию посольства Польши.Государственные флаги иплакатыс надписямив поддержку исторической Родины:"Руки прочь от Беларуси!" и "Польша, не вмешивайся в наши дела".