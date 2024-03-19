Белорусы в мае полетят на Хайнань

Авиарейс, который соединит Беларусь и Хайнань, планируют запустить 25 мая. Полеты по маршруту Санья - Минск - Санья планируют дважды в неделю, по вторникам и субботам.

Хайнань - второй по величине остров в Китае. Санья, куда будет прилетать самолет из Беларуси, - его главный туристический центр.