ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусы в мае полетят на Хайнань

Авиарейс, который соединит Беларусь и Хайнань, планируют запустить 25 мая. Полеты по маршруту Санья - Минск - Санья планируют дважды в неделю, по вторникам и субботам.

Хайнань - второй по величине остров в Китае. Санья, куда будет прилетать самолет из Беларуси, - его главный туристический центр.

Кроме этого, с 6 апреля авиакомпания Узбекистана увеличивает количество регулярных рейсов по маршруту Ташкент - Минск - Ташкент. Теперь полеты будут выполняться в понедельник, четверг и субботу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все