Белорусы в перспективе смогут получать возмещение банковских вкладов онлайн. Об этом рассказалазаместитель генерального директора Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц Светлана Лега, пишет БЕЛТА.

"В ситуации с банкротством Дельта-Банка, которая произошла в 2015 году, вкладчик должен был прийти к нам, написать заявление. После этого мы формировали реестры, направляли в банк-поверенный. И только по истечении 14 дней вкладчик мог получить свои денежные средства. Но эта процедура уже ушла в прошлое. Сегодня все гораздо проще", - отметила Светлана Лега.

Если у банка отозвали лицензию, вкладчик узнает об этом через СМИ, и в течение 5 дней агентство дает информацию, в каком банке, в какие даты и время он может получить свои денежные средства. "Он приходит в банк, пишет заявление и не позднее чем через 7 дней получает свои деньги. Более того, мы работаем над тем, чтобы человек, обратившись к нам на сайт либо на сайт банка-поверенного, мог получить денежные средства (гарантированное возмещение) в кратчайшие сроки. Мы стремимся к тому, чтобы вкладчику не нужно было никуда идти, чтобы он мог решить свой вопрос очень быстро, онлайн. Времена меняются, и подходы тоже", - подчеркнула заместитель гендиректора агентства.

Агентство уделяет большое внимание вопросам цифровизации. Светлана Лега выделила три основных направления. "В области обеспечения выплаты гарантированного возмещения вкладчикам значимые результаты могут быть получены путем повышения быстроты и точности формирования реестра требований физических лиц по возмещению банковских вкладов, а также улучшения функционирования канала информационного обмена с банком-поверенным, через который могут проводиться выплаты вкладчику", - считает она.

Во-вторых, по ее мнению, цифровизация должна затронуть бизнес-процессы, связанные с анализом деятельности банков и определением уровня их риска. В данном случае ожидаемые эффекты связаны с повышением качества экономического анализа, что может быть достигнуто новыми подходами к сбору, обработке и использованию данных о финансовом положении банков.

Третье перспективное направление - кризисное управление банками. "Здесь большой пласт работы, требующий автоматизации: формирование реестра кредиторов, контроль погашения обязательств банка, рыночная оценка активов ликвидируемого банка. Автоматизация перечисленных процессов позволит всем кредиторам банка в более сжатые сроки получить информацию и причитающиеся им денежные средства. Одновременно актуально обеспечение взаимодействия агентства с цифровой платформой института банкротства, развиваемой Министерством экономики Беларуси", - обратила внимание заместитель гендиректора агентства.