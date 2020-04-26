Белорусы вернулись на родину из Индии

Этой ночью в Национальный аэропорт Минск приземлился эвакуационный рейс со 180 пассажирами из Гоа. Самолет Белавиа вылетел из Индии накануне вечером и совершил посадку в Беларуси в 3:35. 85 человек на борту - граждане нашей страны, включая Светлану Агарвал, известную исполнительницу песен в индийском стиле. Все прибывшие прошли обязательный тепловизионный контроль в зоне прилета.

Указ об организации эвакуационных рейсов из других стран 16 апреля подписал Президент. Документ предусматривает специальный кредитно-компенсационный механизм покупки билетов. Все затраты на перелет граждане Беларуси будут обязаны возместить бюджету в установленный нормативными актами срок.



