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Белорусы вошли в топ-20 по количеству криптокошельков на душу населения

Белорусы по количеству криптокошельков на душу населения вошли в двадцатку рейтинга, составленного Организацией Объединенных Наций по торговле и развитию. Наша страна на 19-й позиции.

В тройку лидеров вошли Украина, Россия и Венесуэла, а закрывает двадцатку Австралия. Использование криптовалют очень сильно увеличилось во время пандемии, отмечается в отчете. А еще на фоне обесценивания валют и роста инфляциикриптовалюты воспринимались как способ защитить свои сбережения.

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