Белорусы возмущены действиями интернет-ресурсов, стравливающих людей

Баррикады на дорогах - лишь малая часть того, как предлагают действовать радикальные ресурсы. При этом отдельные интернет-порталы преподносят информацию о происходящем настолько однобоко, что когда пользователи читают эти материалы, то не могут сдержать эмоций, комментируя их: так, эта женщина высказала свое мнение прямо в лицо представителям ресурса tut.by.