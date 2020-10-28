Белорусы возмущены действиями "мирных" протестующих

Белорусы возмущены поведением "мирных" протестующих. Всем уже очевидно: их поведение перешло красную черту. На дорогах жгут покрышки, ломают на своем пути ограждения, разворачивают клумбы. А поджог здания ГАИ в Мозыре (о чем мы рассказывали выше) в очередной раз подтвердил, что протесты радикализируются с новой силой. И за такие действия нужно отвечать по всей строгости закона.



"Это уже не мирная акция, это уже не по-хорошему. Это уже, извините меня, предвоенные действия! Это не нормально! И то, что сейчас людей как-то находят, которые что-то совершают, я считаю, это правильно! Даже все-таки мало, надо все-таки пожестче. Я считаю, что надо пожестче! Почему не возмущаются другие страны, когда там избивает полиция, и никто ничего не говорит, что якобы полиция неправа. А у нас вдруг милиция виновата! В чем сейчас милиция виновата? Подожгли, бросили! В чем? Ни в чем!".

"Люди, которые совершили вот этот поступок, даже не знаю… это не поступок... То, что они совершили, они должны понести за это наказание! И наказание не просто, а по полной строгости закона".

"Вы знаете, мы очень возмущены! Дошло до того, что мы боимся выходить из дома! Это уже не мирно! Это уже я вам точно могу сказать! Надо что-то с этим делать! Потому что дальше будет только хуже. Это мое мнение".