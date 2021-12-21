Белорусы возмущены отмалчиванием МИД Великобритании после случая с нападением на посольство в Лондоне

Жестокое нападение на белорусское посольство в Лондоне не оставило равнодушными пользователей соцсетей. Белорусы возмущены отмалчиванием МИД Великобритании. Они требуют осуждения насилия и принятия правомерных действий в отношении налетчиков. Европейская жизнь по двойным стандартам совсем не вписывается в наш менталитет - белорусы призывают британские власти к справедливости.



"Сколько можно змагарам лить грязь и творить мерзости, не учите нас, белорусов, свободе и демократии. На себя посмотрите. Покажите, что у вас закон один для всех, а если давно не осталось принципов, то и в дела другой страны нос нечего совать".



"Мне очень жаль, но ваше поведение по отношению к белорусам и белорусской дипмиссии недопустимо! Мы требуем жесткой реакции на действия преступников, избивших дипломатов".



"Граждане Республики Беларусь требуют немедленно разобраться с нападением на посольство, в частности, кто и за что нанес консулу телесные повреждения".



"Прошло больше суток с момента нападения на посольство Беларуси в Лондоне, однако никакой реакции не последовало. А как ввести санкции против белорусского народа, так это всегда пожалуйста?".



"УЖАС! Нападение на белорусское посольство. Когда преступников поймают и накажут? Почему нет официального комментария?".

