Белорусы впервые могут проголосовать в Грузии

Для белорусов, проживающих в Грузии, это первые президентские выборы, на которых они могут проголосовать, не покидая пределы этой страны.



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"В посольстве Беларуси в Грузии создан участок для голосования № 86 и участковая избирательная комиссия. На участке для голосования соблюдаются все санитарные требования. При участковой избирательной комиссии аккредитованы четыре независимых наблюдателя. Отмечу, посольство Беларуси в Грузии функционирует с 2016 года. И это первые выборы, которые проводятся для граждан нашей страны в Грузии".



