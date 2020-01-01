Белорусы встретили 2020 год

Новогодняя ночь отгремела салютами и поздравлениями. Праздничные гуляния развернулись на десятках площадок. Рано утром состоялся забег самых спортивных. А еще новогодняя ночь принесла и пополнение в семьи - на свет появился 41 ребенок. Самые яркие кадры встречи Нового года и что белорусы загадывали Дедушке Морозу - расскажет Юлия Хмель.





За считанные минуты до 12 белорусы заполнили главные праздничные площадки столицы

И вот, когда на часах пробило ровно полночь, с этого момента 2020-й во власти Белой металлический крысы.

Бенгальские огни озарили уже улицы сказочного города. А со всех сторон были слышны поздравления с самым любимым и долгожданным праздником. Новогодний концерт начался еще за полчаса до полуночи и продлился до четырех утра.

В этом году для отдыхающих организовали ярмарку с домиками-шале, подарками, вкусностями. К слову, праздничные зимние гулянья развернулись и в каждом районе Минска.

Всего же в городе работали несколько десятков праздничных площадок.

Минчан и гостей столицы поздравляли известные белорусские исполнители и творческие коллективы

Кульминацией торжества стало зрелищное и масштабное пиротехническое шоу.По данным МВД, в целом новогодняя ночь прошла спокойно и без серьезных ЧП

Правда, не обошлось без несчастных случаев с пиротехникой: несколько человек обратились за медицинской помощью.

В Беларуси в новогоднюю ночь родился 41 ребенок

И пока у одних были эмоции от шумного концерта, песен и танцев, другие в это время тоже не сомкнули глаз, только, правда, от другого (не менее долгожданного) шума - детского. В семье Святохо за несколько мгновений до боя курантов на свет появилась девочка. Родители верят: эта малышка родилась под счастливой звездой.Ради такой новой жизни врачи готовы и в Новый год трудиться и даже оставить звон бокалов позади себя.

"Утринос" - забег самых спортивных

Несмотря на то, что эта ночь была бессонной для многих белорусов, сотни минчан уже в 9 утра дали старт традиционному забегу для самых спортивных и преданных здоровому образу жизни. А утро встречают праздничной десяткой.

10 километров от Дворца спорта по тротуарам центральных улиц столицы. Участники забега с необычным названием «Утринос» действительно утерли нос каждому, кто еще решил остаться в кровати.

А чтобы было еще веселее, каждый спортсмен придумал себе необычный наряд, и образом символа года не ограничились. Пройти такую дистанцию некоторые участники решили даже с четвероногими друзьями. К слову, если в прошлом году бежали только в Минске, то в этом на старт вышли бегуны и в Жодино, Новогрудке, Осиповичах и Витебске.

Впрочем, музыка не переставала играть и днем. Возле главной елки города снова собрались компании друзей, семьи, чтобы просто выпить горячий кофе и еще раз сказать друг другу теплые слова.