Белорусы совместили Масленицу со здоровым образом жизни

Эти выходные в Беларуси стали по-спортивному активными. Традиционные проводы зимы и Масленицу белорусы совместили со здоровым образом жизни. Ведь даже в первые теплые выходные мы по-прежнему вспоминаем объемный зимний календарь. Это и чемпионат Европы по фигурному катанию, чемпионат Европы по биатлону, Кубок мира по фристайлу. Весна ожидается не менее насыщенной на спортивные события. И это мы даже не говорим о лете, когда в Беларуси пройдут II Европейские игры. Пока же белорусы очень радушно встретили теплую весну и отпраздновали Масленицу. Съемочная группа Агентства теленовостей постаралась максимально широко охватить событие. И вот - праздничный репортаж Андрея Козлова.



Вот удивительно, насколько в таком весеннем антураже, насколько хороши вот эти горнолыжные склоны. И в Масленицу, в самый пик Масленицы, самое лучшее времяпрепровождение - это горные лыжи. И, конечно же, блины. Шестой день Масленицы. Как раз именно сегодня - это готовка блинов и угощение ими близких. Каждый хочет выступить в качестве лучшего шеф-повара. Получается не у всех. Но у каждого обязательно есть свои секреты.Праздник Масленицы и проводов зимы в 21-м веке похож на сказку. Блины - такой приятный момент, особенно для тех, кто любит вкусно покушать и не считать калорий. Мастеров своего дела оставим на время за любимым занятием, но к ним обязательно вернемся. Ведь на склонах Силичей в эти минуты проходит чемпионат Беларуси по сноуборду.



Горнолыжный центр "Силичи" на протяжении дня готовился к завтрашним празднованиям - все основные гуляния развернутся в Логойском районе в заключительный день Масленицы - 10 марта. И если Силичи стали центром экстремальных видов спорта, то Дудутки стали местом, где Масленица проходила действительно по главным обрядам этого древнего праздника. Куда же без сожжения чучела, которое символизирует прощание с Зимой и встречу с Весной? Согласитесь, все мы ждали именно этой поры года.



Пока чучело догорало в Дудтках, в Минске горожане ни в коем случае не уступали в традиционном празднике Масленицы. Конечно, находимся в несколько опасном месте. Даже теплоту костра я ощущаю. И сотрудники МЧС детей отгоняют. Но это очень трогательный момент: мы с вами видим, как Зима уступает место Весне.



Еще одна точка, центральная точка празднования Масленицы в столице, это прекрасный центральный детский парк имени Максима Горького. Посмотрим, чем нас там будут удивлять организаторы. Площадка возле Дворца спорта - это очень насыщенное место. Во время празднования Масленицы можно было ощутить спортивный азарт, приняв участие в различных конкурсах.



Мы снова в Силичах - одном из главных горнолыжных центров нашей страны. Блинчики уже готовы. И самое время приступить к обеду. Обратите внимание, завтра здесь будет очень многолюдно. И если не получится выбраться в Логойский район, предлагаем посмотреть атмосферный сюжет в программе "Главный эфир".



