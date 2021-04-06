Белорусы вступают в ряды народных дружин - инициатива исключительно добровольная

Белорусы знают цену мира и спокойствия и дорожат этим. А потому сами активно подключаются к охране общественного порядка.

Добровольные народные дружины - уже своеобразный тренд. На многих предприятиях такие команды существуют уже не один десяток лет. Причем ряды дружинников пополняют и женщины. А также к опытным участникам движения подключается и молодежь. О том, как это работает, расскажет

Карина Пашкова.



Народный патруль - помощь милиции

Более 35 лет трудового опыта, все эти годы Тамара Шурина провела на предприятии "Славянка" в Бобруйске. Начинала с должности раскройщика, сегодня уже старший мастер целого цеха. Большая ответственность и много задач, но все же время помогать людям можно найти всегда, было бы желание. И 13 лет старший мастер по совместительству - дружинник.

Женский взгляд на безопасность

Свою историю "Славянка" ведет еще с 1930 года. Старожилы предприятия рассказывают, что дружина существовала здесь еще с послевоенного периода. В 2000-х вернулись к старой традиции. Сегодня большинство участников дружины в компании - это девушки. Даже командир женщина, главное характер, активная жизненная позиция и внутренние убеждения.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/dbc/dbc1877c4fc4b0784d4de8dd98fca5cd.jpg

Дружина - это инициатива исключительно добровольная. И надо сказать, желающих попасть в ряды волонтеров много, но есть свои критерии отбора. В первую очередь это возраст и без криминального прошлого.

Андрей Крутолевич вот уже 10 лет совмещает обязанности трудовые (токарь на заводе биотехнологий) с общественными. После 8-часовой смены на заводе он заступает, что называется, на службу. В дружине Андрей с 2011 года. В юности мечтал стать милиционером, но жизнь повернулась иначе. Сейчас помогает в качестве дружинника.

Добровольные отряды по охране порядка: мировая практика