Белорусы выбирают в праздничные выходные активный отдых

В первые праздничные выходные наступившего года белорусы выбирают формат активного времяпровождения. На горнолыжной трассе в Силичах особенно популярными были тюбинги, однако и поклонники модного сноуборда и горных лыж заняли все склоны горнолыжного комплекса в Логойском районе. Благодаря снежным пушкам и легкому морозу, который был ночью, покрытие трассы удается сохранить на очень хорошем уровне, поэтому самое время перед первым рабочим днем в году приобщиться к зимнему активному отдыху.



Также в Минске работает горнолыжный комплекс "Солнечная долина" в микрорайоне Курасовщина.



