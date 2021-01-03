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Белорусы выбирают в праздничные выходные активный отдых

В первые праздничные выходные наступившего года белорусы выбирают формат активного времяпровождения. На горнолыжной трассе в Силичах особенно популярными были тюбинги, однако и поклонники модного сноуборда и горных лыж заняли все склоны горнолыжного комплекса в Логойском районе. Благодаря снежным пушкам и легкому морозу, который был ночью, покрытие трассы удается сохранить на очень хорошем уровне, поэтому самое время перед первым рабочим днем в году приобщиться к зимнему активному отдыху.

Также в Минске работает горнолыжный комплекс "Солнечная долина" в микрорайоне Курасовщина.

В Минске продолжают работу открытые и крытые катки

Кроме горнолыжных трасс, для тех, кто хочет более спокойно, но подвижно провести время, в столице работает лыжная трасса в Веснянке, а также закрытые и открытые катки доступны фактически в любое время.

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