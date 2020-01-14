Белорусы выиграли премию на всемирной выставке инноваций в Лас-Вегасе

Белорусские разработчики в сфере виртуальной реальности выиграли премию на всемирной презентации инноваций. Речь идет о выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. На ней была представлена VR-перчатка. С ее помощью пользователь получает возможность чувствовать вес и текстуру объектов. Перчатка может работать как с костюмом через Wi-Fi, так и автономно. Ее можно использовать в различных сферах - от производства до медицины. А еще новинка в режиме реального времени может считывать эмоции и уровень стресса.



