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Белорусы выражают сочувствие и поддержку беженцам
Больше всего от жестоких действий "евродемократов" страдают обычные люди, которые бежали из своих стран ради жизни под мирным небом. Сочувствие беженцам выражают простые люди.
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