Белорусы вышли в финал "Танкового биатлона"

Белорусская команда танкистов попала в финал конкурса Армейских игр. Накануне наши военные в решающем заезде смогли обойти конкурентов из Узбекистана и Монголии. По итогам полуфинала Беларусь и Россия пробились в заезд призеров.Также сегодня стала известна еще одна пара финалистов. Это Китай и Казахстан.