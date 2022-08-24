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Белорусы вышли в финал "Танкового биатлона"

Белорусская команда танкистов попала в финал конкурса Армейских игр. Накануне наши военные в решающем заезде смогли обойти конкурентов из Узбекистана и Монголии. По итогам полуфинала Беларусь и Россия пробились в заезд призеров.Также сегодня стала известна еще одна пара финалистов. Это Китай и Казахстан.

Главная эстафета, в которой выступят четыре лучшие команды, пройдет в день закрытия игр - 27 августа - на полигоне Алабино.

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