Белорусы выступают против вмешательства во внутренние дела нашей страны

Белорусы сегодня решительно выражают свою позицию против вмешательства во внутренние дела нашей страны. Такое рвение в последнее время все активнее демонстрирует Польша, то и дело поддерживая самозванцев от белорусской политики.



Подарки в виде недвижимости в Варшаве экс-кандидату. "План Маршалла" по якобы спасению Беларуси. У всех этих действий цель одна - дестабилизировать и расшатать обстановку в нашей стране. Только вот не выйдет.





Митинг в поддержку мира и безопасности

В защиту родной земли сегодня собрались белорусы возле польского посольства. Люди выступают против вмешательства во внутренние дела нашей страны и в поддержку мира и безопасности. Сторонники действующей власти, активисты, представители общественных организаций, молодые люди - они пришли с национальными флагами, плакатами, а также картой Беларуси. Собравшиеся призывали к единству страны и говорили о невозможности ее раздела на западную и восточную части.