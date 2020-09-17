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Белорусы выступают против вмешательства во внутренние дела нашей страны
Белорусы сегодня решительно выражают свою позицию против вмешательства во внутренние дела нашей страны. Такое рвение в последнее время все активнее демонстрирует Польша, то и дело поддерживая самозванцев от белорусской политики.
Подарки в виде недвижимости в Варшаве экс-кандидату. "План Маршалла" по якобы спасению Беларуси. У всех этих действий цель одна - дестабилизировать и расшатать обстановку в нашей стране. Только вот не выйдет.
Митинг в поддержку мира и безопасности
В защиту родной земли сегодня собрались белорусы возле польского посольства. Люди выступают против вмешательства во внутренние дела нашей страны и в поддержку мира и безопасности. Сторонники действующей власти, активисты, представители общественных организаций, молодые люди - они пришли с национальными флагами, плакатами, а также картой Беларуси. Собравшиеся призывали к единству страны и говорили о невозможности ее раздела на западную и восточную части.
Некоторые участники пришли на митинг в форме военнослужащих БССР как напоминание о годовщине начала освободительного похода Красной армии 17 сентября 1939 года. В результате этого Беларусь вновь стала единой.
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