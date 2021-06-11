ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусы возмущены введением санкций

Против вмешательства во внутренние дела нашей страны выступают простые белорусы. Они возмущены введением санкций. По словам людей, мы имеем право на свой путь развития как суверенное государство.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все