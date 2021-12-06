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Белорусы взяли Гран-при на престижном международном конкурсе в Санкт-Петербурге

Юные белорусы взяли Гран-при на престижном международном конкурсе в Санкт-Петербурге. Высокой награды удостоен ансамбль духовых инструментов Presto гимназии-колледжа искусств из Молодечно. Гран-при в номинации духовые инструменты за исполнение на ксилофоне удостоен и 17-летний Михаил Домарацкий.

В Санкт-Петербургской ассамблее искусств, одном из самых заметных международных конкурсов России, приняли участие представители 10 стран. Белорусы выступали в онлайн-формате.

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