Белорусы за конструктивный диалог

Каждый из нас ответственен и за дальнейшее развитие страны, удастся ли преодолеть раскол в обществе и сохранить национальное единство. Для все большего числа людей становится очевидным, что то, что сейчас происходит в Беларуси, важно преодолеть цивилизованно - через конструктивный диалог.

"Таких обостренных ситуаций раньше никогда не было. Мы всегда умели как-то найти выход, договориться. Я думаю, в Беларуси должны продолжать диалог между, в данном случае, государством и оппозицией. Не допускать, чтобы… страна просто развалится".

"То, что сейчас в наше время происходит, на мой взгляд, это ужасно. Лишний раз вот эти выходы на улицу доказали, что ни к чему они не приводят. Действительно, нужно вести конструктивный диалог, прийти уже к какому-то общему знаменателю. Хотелось бы вернуться в то мирное русло, в ту мирную Беларусь, которая была до этих событий".

"Нельзя допустить раскол белорусов. Это ни к чему хорошему не приведет. И не нужно думать, что у нас будет по-другому: опыт других стран показывает, что "цветные революции" идут по одной и той же схеме, по одному и тому же шаблону, и ни к чему хорошему это не приводит. Нельзя допустить решения вопросов на улице. Единственный вопрос развития нашей страны - это диалог".