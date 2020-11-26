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Белорусы - за мир и стабильность

В любой ситуации необходимо договариваться мирным путем и сделать все возможное, чтобы сохранить наше национальное единство. Ведь консолидация общества - это один из признаков зрелого государства. То, что сейчас происходит в Беларуси, важно преодолеть и сделать это цивилизованно. Об этом говорят жители нашей страны.

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