Белорусы заплатят меньше за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги

В Беларуси будут по-другому относиться к сбору и переработке вторсырья - принятие в скором времени новых документов анонсировал сегодня вице-премьер Владимир Кухарев. В Министерстве ЖКХ подвели итоги работы за прошлый год и озвучили задачи на этот. Так, основное внимание уделят снижению затрат в системе ЖКХ. Среди основных направлений - замена лифтов в жилищном фонде и перевод котельных на местные виды топлива.



Также планируется, что белорусы, которым жилищно-коммунальные услуги были оказаны некачественно, заплатят за них меньше. Такое новшество может появиться по водоснабжению. Соответствующий документ уже подготовлен.





Владимир Кухарев также напомнил, что до 2025 года белорусов должны полностью обеспечить качественной питьевой водой - планируется построить более 1 300 станций обезжелезивания, в 2019 запустят около 260 из них.

Как меняется облик всей системы ЖКХ? Когда в стране не останется небезопасных лифтов? И новые правила капитального ремонта. Эксклюзивное интервью с министром жилищно-коммунального хозяйства смотрите в это воскресенье в "Главном эфире".