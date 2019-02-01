3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусы заплатят меньше за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги
В Беларуси будут по-другому относиться к сбору и переработке вторсырья - принятие в скором времени новых документов анонсировал сегодня вице-премьер Владимир Кухарев. В Министерстве ЖКХ подвели итоги работы за прошлый год и озвучили задачи на этот. Так, основное внимание уделят снижению затрат в системе ЖКХ. Среди основных направлений - замена лифтов в жилищном фонде и перевод котельных на местные виды топлива.
Также планируется, что белорусы, которым жилищно-коммунальные услуги были оказаны некачественно, заплатят за них меньше. Такое новшество может появиться по водоснабжению. Соответствующий документ уже подготовлен.
Владимир Кухарев также напомнил, что до 2025 года белорусов должны полностью обеспечить качественной питьевой водой - планируется построить более 1 300 станций обезжелезивания, в 2019 запустят около 260 из них.
Как меняется облик всей системы ЖКХ? Когда в стране не останется небезопасных лифтов? И новые правила капитального ремонта. Эксклюзивное интервью с министром жилищно-коммунального хозяйства смотрите в это воскресенье в "Главном эфире".
Больше событий из общественной жизни Беларуси смотрите в рубрике "Новости. Общество".
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера