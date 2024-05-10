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Белорусы запустили в соцсетях акцию "Внутри нас - ДНК победителей!"

Уважение к Победе, воспоминание отцов, дедов, прадедов, которые отдали жизни, чтобы мы жили в мирной и процветающей Беларуси. Наше поколение благодарно героям Великой Отечественной войны, которые сражались за мирное небо над головой. И эту дань памяти и уважения передаем своим наследникам.

"Внутри нас - ДНК победителей!" Акцию именно с таким названием запустили в соцсетях. Также белорусы высказались, что же для них значит - День Победы (подробности в видео).

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