Белорусы запустили в соцсетях акцию "Внутри нас - ДНК победителей!"

Уважение к Победе, воспоминание отцов, дедов, прадедов, которые отдали жизни, чтобы мы жили в мирной и процветающей Беларуси. Наше поколение благодарно героям Великой Отечественной войны, которые сражались за мирное небо над головой. И эту дань памяти и уважения передаем своим наследникам.