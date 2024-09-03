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Белорусы зарубежья подготовили перевод повести Короткевича "Дикая охота короля Стаха" на испанский

Владимир Короткевич заговорил на испанском! Белорусы зарубежья подготовили перевод исторической повести "Дикая охота Короля Стаха".

Прошло больше года работы над оригинальным белорусским текстом. Инициатива - от руководителя Всеиспанской ассоциации белорусов Светланы Яськовой. Переводом занимался испанский писатель Хуан Педро Паскаль.

Над тонкостями трактовки исторических терминов помогали разобраться специалисты Музейного комплекса истории и культуры Оршанщины. Сам же проект - посвящение 60-летнему юбилею с даты первой публикации детектива, а также желание пиарить белорусскую культуру даже за четыре тысячи километров от истоков.

Путешествие Белорецкого по белорусским деревням давно переведено на английский и немецкий языки. Чтобы испанская "Дикая охота" не ушла в стол, инициативная группа в поисках спонсоров для публикации перевода.

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