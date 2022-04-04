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Белорусы зарубежья посетили Музей истории Великой Отечественной войны
Белорусы зарубежья, наши земляки, представляющие белорусские диаспоры, собрались 4 апреля в Минске. Гости из восьми стран ознакомятся с богатым культурным наследием и народными традициями их малой родины. Стартом творческих встреч стала экскурсия белорусов зарубежья по Музею истории Великой Отечественной войны.
Светлана Барташевич, председатель региональной национально-культурной автономии белорусов Карелии:
Мы смотрели экспозицию в музее, выходили и плакали. Там у нас не очерствело, так мы чувствуем. Я хочу, чтобы дети и внуки мои чувствовали также, моя дочь ходила здесь на уроки белорусистики, заговорила по-белорусски. Кроме того, она показывала мне видео памятников и плакала. Раз душу это трогает нашу, мы непобедимы.Торжественный момент творческой встречи - награждение наиболее активных представителей белорусских диаспор за рубежом почетными грамотами Министерства культуры Беларуси. В Национальной библиотеке народные умельцы со всех уголков республики представили гостям свои произведения и дали мастер-классы.
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