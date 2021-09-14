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Белорусы зарубежья вносят большой вклад в развитие белорусской культуры

Они вносят большой вклад в развитие белорусской культуры на территории России. 17 сентября - День единения и для белорусов, проживающих за рубежом, тех, кого объединяют не только общие корни, но и историко-культурное наследие. Сегодня в Палате представителей в Минске прошел круглый стол "Межнациональный мир и согласие как основа единства белорусского народа". Среди выступающих - белорусы России.

В России проживают более 500 тыс. белорусов

Согласно последней переписи, в России проживает более полумиллиона белорусов.

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