3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусы зарубежья вносят большой вклад в развитие белорусской культуры
Они вносят большой вклад в развитие белорусской культуры на территории России. 17 сентября - День единения и для белорусов, проживающих за рубежом, тех, кого объединяют не только общие корни, но и историко-культурное наследие. Сегодня в Палате представителей в Минске прошел круглый стол "Межнациональный мир и согласие как основа единства белорусского народа". Среди выступающих - белорусы России.
В России проживают более 500 тыс. белорусов
Согласно последней переписи, в России проживает более полумиллиона белорусов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе