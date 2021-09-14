Белорусы зарубежья вносят большой вклад в развитие белорусской культуры

Они вносят большой вклад в развитие белорусской культуры на территории России. 17 сентября - День единения и для белорусов, проживающих за рубежом, тех, кого объединяют не только общие корни, но и историко-культурное наследие. Сегодня в Палате представителей в Минске прошел круглый стол "Межнациональный мир и согласие как основа единства белорусского народа". Среди выступающих - белорусы России.