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Белорусы завтра смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии

Завтра по традиции белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - заместитель председателя Александр Дорохович.


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