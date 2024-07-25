Белорусы зажгли в Великобритании, показав лучший результат в Международной математической олимпиаде

О том, как белорусы зажгли в Великобритании, показав лучший результат за всю историю участия в Международной математической олимпиаде. Наша команда вернулась с 4 золотыми и 2 бронзовыми медалями.

Это пятое место среди 109 стран. В состав сборной вошли 6 учащихся из гимназий Минска, Витебска и Гомеля. Ребятам необходимо было решить задачи из разных областей математики: геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

О триумфе белорусских гениев расскажет

Елизавета Синяк

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Английский город Бат. 65-я Международная математическая олимпиада. Больше 600 гениев точной науки и 109 стран. Каждую представляет команда из 6 участников.

В составе белорусской - учащиеся из гимназий Минска, Витебска и Гомеля. 4 - медалисты прошлых состязаний.

Среди них и Михаил Райхман. Математикой парень заинтересовался еще в 4-м классе благодаря школьному педагогу.

Михаил Райхман, учащийся гимназии № 41 г. Минска имени В. Х. Серебряного:

Матвей Вылегжанин тоже золотой призер этой олимпиады. С 1-го класса решает математические задания. В 3-м - начинает ходить на дополнительные занятия. Позже в задаче появляются новые компоненты: многочасовая подготовка и поддержка близких. В итоге получаем победу на международном уровне.

Матвей Вылегжанин, выпускник гимназии № 41 г. Минска имени В. Х. Серебряного:

И такая непростая арифметика в виде таланта и, бесспорно, многолетнего труда привела этих ребят к большим результатам.

На международной олимпиаде соревнования продолжались 2 дня. Необходимо было решить задачи из разных областей математики.

Михаил Райхман, учащийся гимназии № 41 г. Минска имени В. Х. Серебряного:

Дмитрий Базылев, кандидат физико-математических наук, завкафедрой механико-математического факультета БГУ:

Наша страна участвует в ММО с 1992-го. Но в этом году белорусы показали лучший результат за всю историю - 4 золота и 2 бронзы. Команда заняла 5-е место и стала лучшей в Европе. Беларусь опередили только США, Китай, Южная Корея и Индия.

Дмитрий Базылев, кандидат физико-математических наук, завкафедрой механико-математического факультета БГУ: