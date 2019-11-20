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Беловежская пуща вошла в топ-25 мест для путешествий по версии National Geographic

Беловежская пуща вошла в топ-25 мест для путешествий в 2020 году по версии National Geographic. Туристам предлагают посетить один из последних сохранившихся уголков дикой природы в Европе. Особый интерес представляют его обитатели: европейский зубр, многочисленные виды птиц и млекопитающих. National Geographic советует посещать пущу в сентябре - октябре.

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