Белпочта бесплатно доставит открытку в День города Минска

Привет из праздничного Минска на открытке! Поздравления по поводу Дня города бесплатно доставит Белпочта в любую точку Беларуси. На карточках - главные достопримечательности столицы: Минские ворота, Ратуша, Национальная библиотека, Музей истории Великой Отечественной войны, площадь Победы, Театр оперы и балета. Отправить адресатам ретро-открытки можно будет в субботу, 9 сентября.