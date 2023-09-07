ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белпочта бесплатно доставит открытку в День города Минска

Привет из праздничного Минска на открытке! Поздравления по поводу Дня города бесплатно доставит Белпочта в любую точку Беларуси. На карточках - главные достопримечательности столицы: Минские ворота, Ратуша, Национальная библиотека, Музей истории Великой Отечественной войны, площадь Победы, Театр оперы и балета. Отправить адресатам ретро-открытки можно будет в субботу, 9 сентября.

Присоединиться к праздничному посткроссингу можно на Главпочтамте, на проспекте Независимости, 10 и в отделении № 60 на улице Вокзальной, 22.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все