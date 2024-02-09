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Белпочта будет доставлять лекарства на дом - узнали, сколько стоит услуга

В Беларуси начинает работать экспресс-доставка лекарств на дом. Свой новый проект анонсировала Белпочта. Пока заказы (по принципу "сегодня на сегодня") будут доставлять по Минску и району, по Витебскому району и городу, а также по Борисову.

Что касается тарифов, то при заказе лекарств более чем на 50 рублей, привезут бесплатно, а если меньше - нужно будет заплатить 8 рублей.

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