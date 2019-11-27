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Белпочта до 8 декабря прекратила прием посылок и писем в Финляндию

В Суоми около 10 тысяч почтальонов бастуют с требованием пересмотра размера заработной платы. И, что называется, нашли время. Впереди рождественский сезон. Правительство Финляндии спешно рассматривает возможные компромиссы.

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