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Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия за 7 ноября

Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия за 7 ноября

РУП "Белпочта" досрочно выплатит пенсии и пособия за 7 ноября, пишетБелТА.

"Выплата пенсий и пособий за 7 ноября 2022 года в объектах почтовой связи города Минска начнется с 4 ноября. В остальных ОПС республики выплата будет осуществляться с 5 ноября", - говорится в сообщении Белпочты.

На предприятии также добавили, что 7 ноября будут функционировать только дежурные ОПС.

Фото:pixabay.com

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