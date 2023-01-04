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Белпочта досрочно выплатит пенсии за 7 января

Белпочта досрочно выплатит пенсии за 7 января

Белпочтадосрочно выплатит пенсии за 7 января, сообщает БелТА.

"Выплата пенсий и пособий за 7 января в объектах почтовой связи (ОПС) Брестской области начнется с 4 января. В ОПС Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и города Минска - с 5 января. В ОПС Гомеля выплата будет осуществляться 6 января", - говорится в сообщении Белпочты.

На предприятии добавили, что 7 января будут функционировать только дежурные ОПС.

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