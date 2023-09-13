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Белпочта обновила список стран для международных пересылок
В списке стран, которые принимают (и не принимают) посылки и письменную корреспонденцию из Беларуси, 217 государств, пишет агентство "Минск-Новости" со ссылкой на сайт предприятия.
Так, в девяти экзотических странах (Бутан, Вануату, Монтсеррат, Мьянма, Нигер, Тимор-Лешти, Токелау, Тристан-да-Кунья и Фолклендские острова), а также в Украине и Финляндии действует полный запрет на прием почтовых отправлений из нашей страны.
Также есть государства, куда можно отправить только письменную корреспонденцию или приоритетную посылку. Не везде работает экспресс-доставка, а в Латвии принимают лишь отправления с документами.
В РУП "Белпочта" пояснили, перечень стран может корректироваться при возобновлении (приостановке) транспортного сообщения. Кроме того, не исключены изменения сроков доставки отправлений из-за закрытия некоторыми государствами воздушного пространства для отечественных авиаперевозчиков.
Фото: minsknews.by
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