Белпочта организует досрочную выплату пенсий

Досрочную выплату пенсий и пособий Белпочта организует с 5 по 9 ноября. 7 числа будут работать только дежурные отделения связи. График досрочной выплаты пенсий в регионах доступен на сайте Белпочты. О режиме работы почтовых отделений можно узнать в контакт-центре по номеру 154.