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"Белпочта" остановила прием посылок и писем в Финляндию
"Белпочта" временно прекращает прием посылок и писем в Финляндию. Там сейчас бастуют около 10 тысяч почтальонов. Они недовольны изменением размера оплаты труда. Стачка продлится как минимум до 22 декабря. Протестующих поддержали несколько профсоюзов. За решение данной проблемы уже взялось правительство страны. Правда, компромисс до сих пор не найден. Белорусская почта не будет принимать посылки в Суоми - так звучит название страны на финском - до 8 декабря.
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