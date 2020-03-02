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Белпочта предлагает бесплатно отправить открытку к 8 Марта
Все желающие 5 марта смогут приобрести в местах проведения акции простые почтовые карточки или открытки в конвертах (до 20 г), а сотрудники предприятия бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.
В Минске акция пройдет:
- Круглый зал Почтамта, пр. Независимости, 10 с 15:00 до 17:00
- ОПС № 136 ул. Одинцова, д. 36/1, с 10.00 до 11:00
Полный список отделений почтовой связи, где будет проходить акция, размещен на сайте предприятия.
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