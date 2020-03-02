Белпочта предлагает бесплатно отправить открытку к 8 Марта

Все желающие 5 марта смогут приобрести в местах проведения акции простые почтовые карточки или открытки в конвертах (до 20 г), а сотрудники предприятия бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.



В Минске акция пройдет:



- Круглый зал Почтамта, пр. Независимости, 10 с 15:00 до 17:00



- ОПС № 136 ул. Одинцова, д. 36/1, с 10.00 до 11:00



Полный список отделений почтовой связи, где будет проходить акция, размещен на сайте предприятия.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

