Белпочта предлагает оцифровать пересылку писем для бизнеса и не только

Электронные сервисы для быстрой доставки корреспонденции. Оцифровать пересылку простых и заказных писем для бизнеса и не только предлагает сегодня Белпочта. В том числе обещает уведомить, что адресат точно получил письмо, гарантирует безопасность пересылки и защиту персональных данных. К 2025 году предприятия планирует на 40 % увеличить количество виртуальных писем взамен бумажным через свою почтовую электронную систему.