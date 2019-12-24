Белпочта вводит дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП

С 1 января при расчетах в кассах почтовых отделений будет взиматься 60 копеек за каждый взнос. Новая мера не коснется участников Великой Отечественной войны, перечислений в бюджет, на благотворительные счета, оплаты жилищно-коммунальных услуг и стационарного телефона.



