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Белпочта вводит дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП

С 1 января при расчетах в кассах почтовых отделений будет взиматься 60 копеек за каждый взнос. Новая мера не коснется участников Великой Отечественной войны, перечислений в бюджет, на благотворительные счета, оплаты жилищно-коммунальных услуг и стационарного телефона.

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