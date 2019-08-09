Белпочта запустила новую услугу: лекарства c доставкой на дом

Тема развития регионов набирает актуальность в Год малой родины. Особая миссия - у организаций и предприятий страны, которые реализуют социально значимые проекты - это когда выгода измеряется не только в заработанных деньгах, но еще и в общественной пользе. И вот свежий пример. Белпочта запустила новую услугу: лекарственные средства с доставкой на дом. Пилотный проект сейчас оценивают жители Молодечненского и Мядельского районов. Антон Малюта отправился в агрогородок Нарочь и познакомился с одними из первых клиентов.



Почту жителям Нарочи и окрестных деревень Ирина разносит уже больше 20 лет. Давно привыкла, что это не только письма или газеты - еще товары с доставкой на дом - в каталоге сотни наименований. Но медицинские препараты в этом списке появились совсем недавно.



Услуге еще нет и месяца, 1-2 заказа в день - это норма. О прибыли пока говорить рано, сейчас проект на стадии активной рекламной кампании. Почтальоны постоянно рассказывают клиентам о новых возможностях, но, конечно, самое большое доверие - к отзывам соседей.







Нарочь - довольно крупный населенный пункт, здесь живет больше двух тысяч человек. Есть магазины, кафе и, конечно, аптека. Но местное почтовое отделение обслуживает еще 3 небольших деревни. На их жителей новая услуга, прежде всего, и рассчитана.



Ежедневный путь Ирины начинается с деревни Швакшты. Почтальона с самыми необходимыми лекарствами здесь встречает Чеслава Фаустиновна. Всегда любила велосипедные прогулки, так и добиралась до нарочанской аптеки. Но здоровье уже не то.



А соседка Данута Вацлавовна сегодня ждет только свежую прессу. Но возможностью получить медицинские препараты, не выходя из дома, воспользовалась уже не единожды - и вот вновь делает заказ. А до этого всего несколько кликов на смартфоне. У каждого почтальона - личный кабинет и доступ к полному перечню лекарственных средств. Заполнение документов занимает считанные минуты. Оперативностью Белпочта и будет привлекать новых клиентов, это своеобразное преимущество перед услугами социальных служб.







Пилотный проект имеет все шансы стать постоянным, а невысокая стоимость (всего около двух рублей) этому только способствует. Как убедилась наша съемочная группа, услугой пользуются, прежде всего, пожилые люди. Ждут почтальона они не только ради доставки прессы, товаров или лекарств, но еще и для нескольких минут теплого человеческого общения.



