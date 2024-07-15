В Беларуси снимают военную драму "Карузо"

История о верности и подвиге. В Беларуси проходят съемки военной драмы "Карузо". Это полнометражное художественное кино российского режиссера-дебютанта Ивана Харатьяна.

Фильм рассказывает о собаке по кличке Карузо, спасавшей людей в блокадном Ленинграде. На съемочной площадке звездный состав - Сергей Мигицко, Светлана Иванова, Александр Балуев и другие актеры.

Генеральным продюсером картины выступил Рафаэль Минасбекян. Среди его работ "Серебряные коньки", "Доктор Лиза", "Холоп". Кинокартина "Карузо" основана на реальных событиях и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

