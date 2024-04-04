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Бельская: Очередная резолюция СПЧ ООН по Беларуси - инструмент грубого вмешательства во внутренние дела

Устойчивость Беларуси к внешнему давлению, способность обеспечить национальную безопасность, отстоять суверенитет, развивать экономику и социальную сферу, несмотря на массированное санкционное давление. Все это вынуждает западных оппонентов ужесточать свои недружественные подходы. В частности на площадке под названием "Совет ООН по правам человека".

Вдополнение к мандату спецдокладчика по Беларуси учреждается еще одна спецпроцедура: "три независимых эксперта". И это происходит на фоне недостатка средств, блокирующего реализацию многих важных решений СПЧ! Видимо, политические интересы Запада в СПЧ должны обеспечиваться любой ценой. Очевидно, что главной целью этих механизмов по-прежнему будут наращивание дезинформации и дискредитация в СПЧ белорусского государства, оправдание санкционной политики своих западных спонсоров.
Лариса Бельская, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве

Очередная резолюция по Беларуси - это инструмент грубого вмешательства во внутренние дела. Ее задача - усилить давление на власть, добиться изменений во внешнеполитических приоритетах Беларуси с целью изменения геополитической расстановки сил в регионе. Наш представитель в очередной раз напомнила: Беларусь сохраняет сильное государство, основанное на единстве и патриотизме народа, его приверженности мирному эволюционному развитию и категорическомнеприятии разрушительных цветных революций.

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