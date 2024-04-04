Бельская: Очередная резолюция СПЧ ООН по Беларуси - инструмент грубого вмешательства во внутренние дела

Вдополнение к мандату спецдокладчика по Беларуси учреждается еще одна спецпроцедура: "три независимых эксперта". И это происходит на фоне недостатка средств, блокирующего реализацию многих важных решений СПЧ! Видимо, политические интересы Запада в СПЧ должны обеспечиваться любой ценой. Очевидно, что главной целью этих механизмов по-прежнему будут наращивание дезинформации и дискредитация в СПЧ белорусского государства, оправдание санкционной политики своих западных спонсоров.

Лариса Бельская, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве