Бельская: Под прикрытием Совета ООН по правам человека Запад пытается оправдать санкции и террористическую деятельность против Беларуси

Ни один международный договор не дает права вмешиваться во внутренние дела суверенного государства под предлогом прав человека. Никто не владеет патентом на демократию. За пределами Запада есть государства намного более справедливые, чем западные. Белорусское государство во главу угла ставит сохранение суверенитета и независимости, стремление к сохранению мира, созидание во благо будущего и социальную справедливость. Это, как сказал Президент Лукашенко в Послании народу и Национальному собранию, - наши демократические ценности. И мы будем продолжать их отстаивать.

Лариса Бельская, постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве