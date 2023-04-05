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Бельская: Под прикрытием Совета ООН по правам человека Запад пытается оправдать санкции и террористическую деятельность против Беларуси
Под прикрытием Совета ООН по правам человека Запад пытается оправдать санкции и террористическую деятельность против Беларуси. Это заявила постоянный представитель нашей страны при Отделении ООН в Женеве по поводу инициированной ЕС резолюции в отношении Беларуси. Лариса Бельская напомнила всем присутствовавшим о международном праве.
Ни один международный договор не дает права вмешиваться во внутренние дела суверенного государства под предлогом прав человека. Никто не владеет патентом на демократию. За пределами Запада есть государства намного более справедливые, чем западные. Белорусское государство во главу угла ставит сохранение суверенитета и независимости, стремление к сохранению мира, созидание во благо будущего и социальную справедливость. Это, как сказал Президент Лукашенко в Послании народу и Национальному собранию, - наши демократические ценности. И мы будем продолжать их отстаивать.
За этой резолюцией стоят геополитические интересы отдельных стран, которые пытаются использовать избирательную кампанию 2020 года для разжигания антиправительственных протестов, подрыва государства и вмешательства во внутренние дела Беларуси, подчеркнула Лариса Бельская.
Фото:pixabay.com
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