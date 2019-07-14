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Лесной Иерусалим: история спасения
Лесной Иерусалим - так в годы Великой Отечественной называли единственный в своем роде для всей оккупированной Европы партизанский отряд братьев Бельских. Личный состав - около тысячи человек без возрастных ограничений. И дети, и старики. И все без исключения евреи. Главное для отряда, как ни странно, не боевые операции, а спасение людей. В лес к Бельским стремились те, кому удалось убежать из гетто. От смерти спасались у братьев.
На неделе в Беларусь приехали потомки тех, кто жил в лесном Иерусалиме. Небольшая территория в Налибокской пуще объединила сразу несколько континентов. Дети и внуки спасенных людей прилетели из Америки, Австралии, Европы и Азии. И сами прошли по дороге, по которой ходили их предки. О тех, кого невозможно забыть, Елена Бормотова (видео).
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