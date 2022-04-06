Бельский о санкциях, денежно-кредитной политике и текущей финансовой ситуации в программе "Скажинемолчи"

Это последний рубеж нашей экономики, который мы сдадим, если понадобится. Но уверяю, что ни сейчас, ни в будущем никаких предпосылок для такого решения нет. Да, есть определенные сложности с обеспечением повышенного спроса на отзыв депозитов населения прежде всего. Но тренд этот уже несколько успокоился. Добавляет проблем то, что страны,принявшие меры санкционного давления на нас, они касались и наличной валюты. Т.е. мы ограничены сейчас и в подкреплении своих ресурсов наличной валютой. Хотя они есть. Хотя бы потому, что население больше продает сейчас валюты, чем покупает.Причем, на всех этапах развития событий последнего месяца население продавало больше, чем покупало.

Вклады в национальной валюте и впредь будут самыми доходными, а белорусам не стоит опасаться заморозки своих банковских счетов! О денежно-кредитной политике, текущей финансовой ситуации и прогнозах рассказал помощник Президента в этой сфере Валерий Бельский. Сегодня он стал гостем проекта "Скажинемолчи" . В последние недели на финансовом рынке очевидны позитивные тенденции. И этот тренд в ближайшее время сохранится, уверен эксперт. Нацбанк не прибегает к кардинальным ограничительным мерам (как это было сделано в России). В Беларуси не вернулись к обязательной продаже валютной выручки юрлицами, не ограничивали суммы выдачи валютных вкладов, избежали резкого подъема ставки рефинансирования. Ситуация под контролем! Нет угроз и для депозитов - как граждан, так и юрлиц. "Заморозка" средств была бы крайней мерой, отметил Валерий Бельский, но сегодня нет никаких предпосылок для срыва банковских обязательств.Что ждет белорусский рубль? Какие меры предпринимаются для устойчивости банковской системы? Какими оказались первые санкционные удары для белорусской экономики? Смотрите полный выпуск программы "Скажинемолчи" на YouTube-канале "Беларусь 1" и в Telegram.